​Холанн обратился к фанатам после поражения «Манчестер Сити»

В субботу «Манчестер Сити» проиграл гостевой матч против «Вулверхэмптона» со счётом 1:2. Это было первое поражение «горожан» в этом чемпионате Англии – ранее команда Хосепа Гвардиолы лишь побеждала.

После игры через социальные сети к болельщикам «Манчестер Сити» обратился форвард Эрлинг Холанн.

«Всегда благодарен за вашу поддержку. Мы учтём уроки вчерашнего дня и постараемся, чтобы в следующий раз у нас получилось гораздо лучше», - написал Холанн.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 4 октября – против «РБ Лейпцига» на выезде во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.