Санчо был замечен на тренировочной базе «Манчестер Юнайтед» впервые после отстранения тен Хагом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо был замечен на тренировочной базе «Манчестер Юнайтед». Произошло это впервые после того, как главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг отстранил английского футболиста от работы с основной командой по дисциплинарным причинам.

По информации The Sun, Санчо был в хорошем настроении, улыбался на камеру и фотографировался с молодыми игроками «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее у 23-летнего Санчо произошёл конфликт с тен Хагом, после которого футболист не захотел извиняться перед своим тренером.

В текущем сезоне Санчо провёл за «Манчестер Юнайтед» три игры, в которых результативными действиями отметиться не сумел.