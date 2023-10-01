Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган — о тен Хаге: «Манчестер Юнайтед» думал, что проблема в Роналду, но теперь всё очевидно

01 Октября 2023 • 15:18 Комментировать (1)
Фулхэм
...
Шеффилд Юнайтед
07.10 17:00

Известный журналист Пирс Морган вспомнил уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Роналду выгнали из «Манчестер Юнайтед», потому что в клубе его считали проблемой. Теперь до боли очевидно, кто был и остается настоящей проблемой (речь о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге)», — написал Морган на своей страничке в социальной сети.

Напомним, Роналду покинул стан «красных дьяволов» в конце прошлого года и перебрался в саудовский «Аль-Наср».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав девять очков в семи играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
01 Октября 2023 в 15:32
ай.. а ведь он прав.. фактос..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.10.23 в 16:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брентфорд Брентфорд
3.10 3.40 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
15:18 · Англия. Премьер-лига
Морган — о тен Хаге: «Манчестер Юнайтед» думал, что проблема в Роналду, но теперь всё очевидно 1
14:46 · Англия. Премьер-лига
​Три топ-клуба АПЛ будут бороться за звезду «Фейеноорда»
14:38 · Англия. Премьер-лига
​Игроки «Арсенала» поддержали Хаверца 1
14:22 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» нацелился на игрока сборной Франции
13:38 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу объяснил, почему ВАР не исключил судейские ошибки 1
13:19 · Англия. Премьер-лига
Моуринью высказался о Гвардиоле и «Манчестер Сити»
12:53 · Англия. Премьер-лига
ВАР-судьи матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» получили наказание
12:19 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал о состоянии Сака и Жезуса
12:03 · Англия. Премьер-лига
Эльнени: «Арсенал» может побороться за четыре трофея»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» собирается продлить контракт с Зинченко до 2028 года
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити» сразятся за испанского форварда
10:08 · Англия. Премьер-лига
Мерсон назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лилля» Фонсека может возглавить клуб АПЛ
09:13 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу высказался о победе «Тоттенхэма» над «Ливерпулем» 2
08:45 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «Челси»: «Мудрик может стать игроком мирового класса в другой команде»
Все новости
Рекомендуем