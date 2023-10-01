Морган — о тен Хаге: «Манчестер Юнайтед» думал, что проблема в Роналду, но теперь всё очевидно

Известный журналист Пирс Морган вспомнил уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Роналду выгнали из «Манчестер Юнайтед», потому что в клубе его считали проблемой. Теперь до боли очевидно, кто был и остается настоящей проблемой (речь о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге)», — написал Морган на своей страничке в социальной сети.

Напомним, Роналду покинул стан «красных дьяволов» в конце прошлого года и перебрался в саудовский «Аль-Наср».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав девять очков в семи играх.