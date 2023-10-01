​Три топ-клуба АПЛ будут бороться за звезду «Фейеноорда»

В семи матчах текущего чемпионата Нидерландов форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес забил 10 голов и отдал два голевых паса. Недавно мексиканец очень ярко блеснул, оформив хет-трик в гостевой игре против «Аякса».

Неудивительно, что Хименес оказался на радаре топ-клубов Англии. Как сообщает Fichajes, интерес к 22-летнему форварду проявляют «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси». Каждый из этих клубов хотел бы усилить линию атаки.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Сантьяго Хименеса в 25 миллионов евро.

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