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​Игроки «Арсенала» поддержали Хаверца

01 Октября 2023 • 14:38 Комментировать (1)
Борнмут
0:4
Арсенал
окончен

Кай Хаверц сталкивался с критикой после летнего трансфера в «Арсенал». В субботу немец, наконец, забил первый гол за «канониров», реализовав пенальти в гостевой игре Премьер-лиги против «Борнмута» (победа 4:0).

После игры футболисты «Арсенала» поддержали Хаверца. Так, Мартин Эдегор и Деклан Райс сделали в социальных сетях публикации, в которых похвалили немца за его выступление. Возможно, для Хаверца гол и сопутствующая реакция станут переломным моментом.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт уже во вторник, 3 октября, - против «Ланса» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

​Лебёф: Лучшая позиция Хаверца – в запасе «Арсенала», там он никому не мешает

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор Деклан Райс Кай Хаверц
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Комментарии (1)
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LMI
01 Октября 2023 в 15:16
Давай бундес, должен отрабатывать
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