​Игроки «Арсенала» поддержали Хаверца

Кай Хаверц сталкивался с критикой после летнего трансфера в «Арсенал». В субботу немец, наконец, забил первый гол за «канониров», реализовав пенальти в гостевой игре Премьер-лиги против «Борнмута» (победа 4:0).

После игры футболисты «Арсенала» поддержали Хаверца. Так, Мартин Эдегор и Деклан Райс сделали в социальных сетях публикации, в которых похвалили немца за его выступление. Возможно, для Хаверца гол и сопутствующая реакция станут переломным моментом.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт уже во вторник, 3 октября, - против «Ланса» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

​Лебёф: Лучшая позиция Хаверца – в запасе «Арсенала», там он никому не мешает