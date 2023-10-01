Абонементы на матчи «Интер Майами» после прихода Месси в 2,5 раза стали дороже, чем у «Барселоны»

После прихода чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины Лионеля Месси в «Интер Майами» чемпионат США резко изменился. На матчи команды начали ходить болельщики, пусть они не на сам футбол ходят, а посмотреть на Месси, но стадионы с участием футболиста всегда забиты. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как изменились цены на билеты после прихода Лионеля в клуб.

Следить за «Интер Майами» будет дороже, чем за «Реалом», «Барселоной» и любым клубом АПЛ

Фанаты «Интер Майами» за последние пару дней получили электронное письмо, подтверждающее повышение цен на абонементы клуба на сезон 2024 года. Повышение цен означает, что наблюдать за командой MLS теперь дороже, чем за «Реалом», «Барселоной» и любым клубом Премьер-лиги.

Стандартный абонемент «Интер Майами» будет стоить 2720 долларов (266 560 руб.), а абонемент премиум-класса — от 4420 до 45 900 долларов (4 498 200 руб.). Самый дешевый билет на следующий сезон обойдётся болельщикам в 867 долларов (84 966 руб.) на 17 домашних игр.

Американский сайт World Soccer Talk сообщает, что, когда «Интер Майами» впервые выпустил абонементы в 2020 году, их можно было купить в премиум-секции стадиона за 2125 долларов. В 2024 году то же место будет стоить 4240 долларов, то есть на 99% больше.

Сравнение стоимости абонементов по всему миру

Тот же сайт сообщает, что самый дорогой абонемент в Премьер-лиге — у «Тоттенхэма», который стоит 2498 долларов (244 804 руб.), тогда как стоимость среднего абонемента «Реала» составляет 522 доллара (51 156 руб.), а у «Барселоны» — 1021 доллар 100 058 руб.).

До завершения чемпионата МЛС осталось четыре тура. «Интер Майами» предстоит сыграть против «Чикаго Файр» (10 октября), «Цинциннати» (8 октября), «Шарлотты» (19 октября) и ещё раз против последней команды 22 числа. Все отчёты с участием «Интер Майами» вы можете увидеть на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее стало известно, что Месси хочет видеть звезду «Реала» в «Интер Майами».