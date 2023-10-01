​«Арсенал» нацелился на игрока сборной Франции

Европейские гранды уже строят планы на будущие трансферные окна. Как сообщает Calciomercatoweb, лондонскому «Арсеналу» интересен полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио. Подписать игрока сборной Франции «канониры» планируют уже ближайшей зимой. Действующий контракт Рабио в Турине рассчитан до конца июня 2024 года, и «старая синьора» наверняка предпочтёт продать 28-летнего игрока зимой, чтобы не потерять в конце сезона бесплатно.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Адриена Рабио в 40 миллионов евро, но с учётом истекающего контракта приобрести француза в январе можно будет за куда более низкую цену.