Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью высказался о Гвардиоле и «Манчестер Сити»

01 Октября 2023 • 13:19 Комментировать

Наставник столичной «Ромы» Жозе Моуринью высказался о неудачных результатах команды в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«Проблемы могут быть всегда, без разницы, сколько лет тренер работает с командой. Можно устать и без проблем.

Например, есть такой клуб, как «Манчестер Сити» с Гвардиолой. Так вот, они постоянно могут тратить по 100 миллионов на новичков и менять футболистов с невероятной легкостью», - рассказал португальский специалист на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Серии А римский клуб провел шесть матчей и набрал всего пять очков. «Волки» занимают лишь 16-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.10.23 в 16:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брентфорд Брентфорд
3.10 3.40 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
13:38 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу объяснил, почему ВАР не исключил судейские ошибки
13:19 · Англия. Премьер-лига
Моуринью высказался о Гвардиоле и «Манчестер Сити»
12:53 · Англия. Премьер-лига
ВАР-судьи матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» получили наказание
12:19 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал о состоянии Сака и Жезуса
12:03 · Англия. Премьер-лига
Эльнени: «Арсенал» может побороться за четыре трофея»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» собирается продлить контракт с Зинченко до 2028 года
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити» сразятся за испанского форварда
10:08 · Англия. Премьер-лига
Мерсон назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лилля» Фонсека может возглавить клуб АПЛ
09:13 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу высказался о победе «Тоттенхэма» над «Ливерпулем»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «Челси»: «Мудрик может стать игроком мирового класса в другой команде»
08:32 · Англия. Премьер-лига
Каррагер - об отменённом голе «Ливерпуля»: «Это шокирующая ошибка»
08:26 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Очень жестокое поражение «Ливерпуля»
07:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового нападающего
30 Сентября
22:53 · Англия. Премьер-лига
В Англии признали ошибку арбитра при не засчитанном голе Луиса Диаса 2
Все новости
Рекомендуем