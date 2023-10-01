Моуринью высказался о Гвардиоле и «Манчестер Сити»

Наставник столичной «Ромы» Жозе Моуринью высказался о неудачных результатах команды в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«Проблемы могут быть всегда, без разницы, сколько лет тренер работает с командой. Можно устать и без проблем.

Например, есть такой клуб, как «Манчестер Сити» с Гвардиолой. Так вот, они постоянно могут тратить по 100 миллионов на новичков и менять футболистов с невероятной легкостью», - рассказал португальский специалист на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Серии А римский клуб провел шесть матчей и набрал всего пять очков. «Волки» занимают лишь 16-е место в турнирной таблице.