ВАР-судьи матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» получили наказание

В Английской премьер-лиге прогремел громкий скандал из-за отмененного гола в матче седьмого тура между лондонским «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Как сообщил инсайдер Мартин Зиглер в своих соцсетях, ВАР-судьи Даррен Ингленд и Дэн Кук были наказаны за свою ошибку. Арбитров сняли с матчей «Ноттингем Форест» - «Брентфорд» и «Фулхэм» - «Челси».

Напомним, что в первом тайме судьи ошибочно не засчитали гол нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса, зафиксировав офсайд. Судейский корпус уже принес извинения за оплошность своих коллег.

Матч в Лондоне завершился победой «шпор» со счетом 2:1.