Артета рассказал о состоянии Сака и Жезуса

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о текущей физической форме нападающих команды Габриэля Жезуса и Букайо Сака после выездной разгромной победы над «Борнмутом» со счетом 4:0.

Как заявил испанский специалист в интервью британским СМИ, обоим игрокам нужно пройти медицинское обследование для получения точного диагноза.

«Арсенал» набрал 17 баллов после семи туров и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок в чемпионате страны подопечные Артеты проведут против действующего чемпиона – «Манчестер Сити».