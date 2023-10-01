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Эльнени: «Арсенал» может побороться за четыре трофея»

01 Октября 2023 • 12:03 Комментировать

Хавбек лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени высказался о целях своей команды в нынешнем сезоне.

«Сейчас у «Арсенала» достаточно глубокой состав. Это дает нам возможность сражаться за четыре трофея. Я рад за Микеля Артету, ведь он проделал невероятную работу с командой. Благодаря этому «Арсенал» достигнет самого высокого уровня», - передает слова полузащитника Evening Standard.

После семи туров чемпионата Англии «канониры» набрали 17 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. В последнем поединке подопечные Артеты одержали разгромную победу над «Борнмутом» со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мохамед Эльнени
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