«Арсенал» собирается продлить контракт с Зинченко до 2028 года

«Арсенал» намерен продлить контракт с защитником Александром Зинченко. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, новое соглашение украинского футболиста с английским клубом может быть рассчитано до 2028 года.

Напомним, срок действующего контракта Зинченко с «канонирами» рассчитан до середины 2026 года. Цвета «Арсенала» футболист защищает с начала прошлого сезона, ранее он выступал за «Манчестер Сити», ПСВ и российскую «Уфу».

В текущем розыгрыше чемпионата Англии защитник провёл шесть матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.