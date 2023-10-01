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«Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити» сразятся за испанского форварда

01 Октября 2023 • 10:41 Комментировать

Форвард Нико Уильямс, правами на которого владеет «Атлетик» Бильбао, пользуется большим спросом на трансферном рынке, утверждает инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, в трансфере перспективного испанского нападающего заинтересованы сразу четыре европейских клуба. Речь идет о каталонской «Барселоне», «Манчестер Сити», мадридском «Реале» и бирмингемской «Астон Вилле».

21-летний игрок связан трудовыми обязательствами с клубом из Бильбао до середины 2024 года. Трансферная стоимость Нико оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Уильямс провел пять поединков, в которых сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Атлетик Бильбао Нико Уильямс
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