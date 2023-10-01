Мерсон назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок лондонского «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон поделился мнением о качестве игры футболистов «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. В последнем матче подопечные Эрика тен Хага уступили «Кристал Пэлас» со счетом 0:1.

«В матчах «Манчестер Юнайтед» абсолютно не виден их стиль игры. Если что-то получается, то хорошо. И на этом все. У конкурентов прослеживается игровой стиль в отличие от манкунианцев. В «МЮ» все очень медленно и надежда на то, все Рэшфорд сможет решить впереди. Маунт и Бруну смотрятся растерянными, они не понимают, как нужно действовать», - цитирует Мерсона Sky Sports.

По итогам семи туров «МЮ» занимает лишь десятое место в таблице АПЛ.

Мерсон нашёл центрфорварда для «Арсенала»