Тренер «Лилля» Фонсека может возглавить клуб АПЛ

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека может возглавить «Кристал Пэлас», сообщает The Sun.

По сведениям источника, руководство лондонского клуба рассматривает 50-летнего португальца в качестве главного кандидата на замену нынешнему наставнику команды Рою Ходжсону. Отмечается, что Фонсеке интересна работа в Английской премьер-лиге.

В семи турах текущего розыгрыша АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 11 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Лилль» Фонсеки занимает 11-е место во французской Лиге 1, набрав в шести матчах восемь очков.

Отметим, что ранее португальский специалист также работал в таких клубах, как «Рома», «Шахтёр», «Брага» и «Порту».