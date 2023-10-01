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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Лилля» Фонсека может возглавить клуб АПЛ

01 Октября 2023 • 09:34 Комментировать
Гавр
...
Лилль
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Через 6 ч. 7 мин.

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека может возглавить «Кристал Пэлас», сообщает The Sun.

По сведениям источника, руководство лондонского клуба рассматривает 50-летнего португальца в качестве главного кандидата на замену нынешнему наставнику команды Рою Ходжсону. Отмечается, что Фонсеке интересна работа в Английской премьер-лиге.

В семи турах текущего розыгрыша АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 11 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Лилль» Фонсеки занимает 11-е место во французской Лиге 1, набрав в шести матчах восемь очков.

Отметим, что ранее португальский специалист также работал в таких клубах, как «Рома», «Шахтёр», «Брага» и «Порту».  

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Кристал Пэлас Паулу Фонсека
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