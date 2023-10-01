Постекоглу высказался о победе «Тоттенхэма» над «Ливерпулем»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о домашней победе над «Ливерпулем» в поединке Английской премьер-лиги.

«Такая победа придает команде дополнительных сил и впечатлений. Это был очередной вызов для нас. После перерыва мы были по-настоящему хороши.

Отмененный гол Луиса? Это решение судей, а не мое. Это не касается ни меня, ни моей команды», - передает слова специалиста BBC Sport.

Напомним, что встреча завершилась победой «Тоттенхэма» со счетом 2:1. Решающий гол лондонская команда забила в добавленное время.

По итогам семи туров «шпоры» занимают второе место в таблице АПЛ.