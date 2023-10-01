Экс-футболист «Челси»: «Мудрик может стать игроком мирового класса в другой команде»

Бывший футболист лондонского «Челси» Пэт Невин поделился мнением об украинском полузащитнике «пенсионеров» Михаиле Мудрике.

«У этого парня определенно есть потенциал. Однако он перешел в команду, которая плохо играет. Не думаю, что «Челси» хочет с ним расстаться. В клубе прекрасно понимают, что Мудрик может стать игроком мирового класса в другой команде», - приводит слова Невина портал Talksport.

Напомним, что Мудрик перешел в «Челси» в январское трансферное окно за 70 миллионов евро. В чемпионате Англии Михаил провел 20 матчей, в которых отметился всего двумя голевыми передачами.