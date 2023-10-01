Каррагер - об отменённом голе «Ливерпуля»: «Это шокирующая ошибка»

Экс-игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о поражении «Ливерпуля» от лондонского «Тоттенхэма» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Отмененный гол «Ливерпуля»? Это шокирующая ошибка. ВАР не заметил центрального защитника «шпор», из-за этого судьи подумали, что Диас опережает крайнего защитника», - оставил сообщение Каррагер в своих социальных сетях.

Напомним, что встреча завершилась поражением «Ливерпуля» со счетом 1:2. Решающий мяч «красные» пропустили в компенсированное время.

По итогам семи туров мерсисайдцы занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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