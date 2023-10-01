Ван Дейк: «Очень жестокое поражение «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк пообщался с журналистами после поражения от лондонского «Тоттенхэма» (1:2) в рамках седьмого тура Английской премьер-лиги.

«Поражения всегда непросто переносить. Но было приятно видеть единство команды в этом матче. Тренер сказал нам об этом в раздевалке. Было очень жестоко пропустить гол на последних минутах», - передает слова нидерландского футболиста BBC Sport.

После семи проведенных туров чемпионата Англии мерсисайдский коллектив набрал 16 баллов и занимает четвертое место в таблице. Подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.