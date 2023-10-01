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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» нашёл нового нападающего

01 Октября 2023 • 07:32 Комментировать

Нападающий Педру Нету, правами на которого владеет «Вулверхэмптон», имеет вариант продолжения карьеры в другом клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Mirror.

Согласно данным источника, в услугах 23-летнего португальского форварда заинтересован лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» предпримет попытку заполучить игрока в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Педру поучаствовал в семи поединках за «волков», отметившись голом и четырьмя голевыми передачами. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Арсенал Лондон Педру Нету
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