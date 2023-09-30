В Англии признали ошибку арбитра при не засчитанном голе Луиса Диаса

Организация PGMOL, что отвечает за работу арбитров на матче Английской премьер-лиги, признала, что в эпизоде с не засчитанным голом Луиса Диаса в матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (2:1) рефери Саймон Хупер допустил явную ошибку.

«PGMOL признает, что в первом тайме игры произошла серьезная человеческая ошибка. Гол Луиса Диаса был отменён из-за офсайда и это явная ошибка. Гол должен был быть засчитан после вмешательства ВАР. Организация проведёт полную проверку обстоятельств, которые привели к ошибке», - цитирует организацию ВВС на своих страницах.

Напомним, что «Ливерпулю» удалось забить в первой же своей контратаке в меньшинстве после удаления Кёртиса Джонса. Луис Диас пробил с правого края штрафной площади в дальний нижний угол, но во время передачи Мохамеда Салаха он, по мнению судей, был в минимальном положении «вне игры».

Ранее с критикой на судейство обрушился главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.