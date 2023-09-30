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Ходжсону покорилось уникальное достижение на «Олд Траффорде»

30 Сентября 2023 • 22:22 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ноттингем Форест
07.10 19:30

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон сделал то, что не удавалось никому из тренеров АПЛ ранее. Его команда не проиграла пять подряд матчей в гостях у «Манчестер Юнайтед» на «Театре Мечты», именуемом официально как «Олд Траффорд».

Как сообщает Opta Sports, у тренера на этой арене в последних пяти матчах три победы и две ничьих.

Напомним, что «Кристал Пэлас» субботним вечером обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Возглавляет «орлов» из Лондона Ходжсон с марта 2023 года. После победы лондонцы набрали 11 очков и идут на девятом месте в турнирной таблице лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рой Ходжсон Кристал Пэлас Олд Траффорд
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