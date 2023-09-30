Наставник «Вулверхэмптона»: «Ребята блестяще выполнили план на игру»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О’Нил прокомментировал победу над «Манчестер Сити». Напомним, «волки» дома сенсационно обыграли «горожан» со счётом 2:1.

«Я, конечно, очень доволен результатом, так как мы не лучшим образом в сезоне стартовали. Очень хорошо мы подготовились к игре с «Сити», ребята блестяще выполнили план. Победа над лучшей командой в мире, а возможно, и в истории, — это огромный успех для нас. Мы обыграли лучшую команду мира, а, возможно, одну из лучших в истории», - цитирует О’Нила BBC.

После победы «волки» набрали семь очков и приблизились к середине турнирной таблицы, занимая теперь 13 место. В следующем туре команде предстоит поединок против ещё одного соперника из верхней части турнирной таблицы – бирмингемской «Астон Виллы».

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