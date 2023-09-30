«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проиграл 4 из 7 матчей АПЛ на старте

«Манчестер Юнайтед» на старте сезона, мягко говоря, не впечатляет. В семи прошедших турах Премьер-лиги команда Эрика тен Хага набрала только девять очков. Как сообщает в социальных сетях журналист Дэйв Статман, «красные дьяволы» впервые в истории проиграли четыре из семи стартовых матчей Премьер-лиги.

Очевидно, речь идёт именно об эпохе Премьер-лиги. Она была создана в 1992 году, заменив Первый дивизион.

Напомним, что в субботу «Манчестер Юнайтед» на своём поле проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:1 Теперь команда Эрика тен Хага будет готовиться к игре против «Галатасарая» в Лиге чемпионов.