​Фанаты «Манчестер Юнайтед» освистали свою команду – тен Хаг отреагировал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу свиста с трибун «Олд Траффорд». Напомним, что в субботу «красные дьяволы» проиграли дома «Кристал Пэлас» с минимальным счётом 0:1.

«Свист фанатов? Я понимаю это. Когда ты играешь «Кристал Пэлас», то должен побеждать, при всём уважении к сопернику. Конечно, мы переживаем, нам нужно быть более стабильными, нам нужна серия побед. Я могу говорить о причинах поражения, но это будет выглядеть как оправдание. Но у нас нет оправданий», - слова тен Хага приводит в социальных сетях журналист Лори Уитвелл.