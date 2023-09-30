​Статистика показывает, насколько Родри важен для «Манчестер Сити»

В субботу «Манчестер Сити» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» со счётом 1:2. Полузащитник «горожан» Родри пропускал игру по причине дисквалификации.

Статистика Opta показывает, насколько Родри важен для «Манчестер Сити». С момента дебюта испанца в Премьер-лиге «горожане» проиграли 5 из 15 матчей без его участия (9 побед, одна ничья). Если же брать 67 матчей чемпионата с участием Родри, то в них «Манчестер Сити» тоже потерпел 5 поражений (53 победы, 9 ничьих).

Если перевести всё это дело в проценты, то без Родри «Манчестер Сити» проиграл 33,3% матчей, а с Родри – 7,5% матчей.