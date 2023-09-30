«Арсенал» стал вторым клубом АПЛ, одержавшим в лиге 650 побед

Лондонский «Арсенал» в субботу вечером одержал разгромную победу над «Борнмутом» - 4:0. Как сообщает Squawka, минувшая победа стала для «канониров» 650-й в клубной истории в рамках Английской премьер-лиги. Больше только у одного клуба – у «Манчестер Юнайтед» - 729 побед.

«Канониры» являются 13-кратными чемпионами Англии и 10-кратными вице-чемпионами. Также в активе клуба 14 Кубков Англии и 17 побед в Суперкубке.

Напомним, что после победы над «Борнмутом» «Арсенал» набрал 17 очков и делит второе место с «Ливерпулем».