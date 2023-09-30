​Тен Хаг объяснил поражение «Манчестер Юнайтед»

В субботу «Манчестер Юнайтед» огорчил своих болельщиков поражением от «Кристал Пэлас» со счётом 0:1. После игры в эфире Sky Sports выступил главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Всё довольно просто. За матч мы позволили сопернику создать три момента – все три после стандартных положений. Потом, думаю, мы располагались хорошо, но принимали плохие решения. Мы занимали хорошие позиции, у нас были свободные игроки. Но качество было недостаточно хорошим. В плане завершения мы показали не лучшую игру.

Конечно, мы расстроены. Мы были близки к забитому голу. Нужно быть более резкими и эффективными в реализации. Важно принимать правильные решения. Но сегодняшний результат не изменить. Мы можем лишь извлечь урок», - сказал тен Хаг.