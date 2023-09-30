​Гвардиола рассказал, каково было смотреть игру с трибуны

В субботу «Манчестер Сити» проиграл в гостях у «Вулверхэмптона» со счётом 1:2. Хосеп Гвардиола смотрел игру с трибун, поскольку отбывал дисквалификацию из-за перебора карточек жёлтого цвета. После финального свистка Гвардиола рассказал, каково ему было смотреть футбол с непривычной позиции на стадионе.

«Оттуда вид на поле лучше», - позитивно сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.

«Самоуспокоенность команды? Когда ты выигрываешь четыре Кубка лиги подряд, Премьер-лигу и требл, это не самоуспокоенность. Иногда соперник играет лучше и обыгрывает тебя – это и произошло сегодня», - добавил титулованный специалист.