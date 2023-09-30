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​Гвардиола рассказал, каково было смотреть игру с трибуны

30 Сентября 2023 • 19:55 Комментировать
Вулверхэмптон
2:1
Манчестер Сити
окончен

В субботу «Манчестер Сити» проиграл в гостях у «Вулверхэмптона» со счётом 1:2. Хосеп Гвардиола смотрел игру с трибун, поскольку отбывал дисквалификацию из-за перебора карточек жёлтого цвета. После финального свистка Гвардиола рассказал, каково ему было смотреть футбол с непривычной позиции на стадионе. 

«Оттуда вид на поле лучше», - позитивно сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.

«Самоуспокоенность команды? Когда ты выигрываешь четыре Кубка лиги подряд, Премьер-лигу и требл, это не самоуспокоенность. Иногда соперник играет лучше и обыгрывает тебя – это и произошло сегодня», - добавил титулованный специалист.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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