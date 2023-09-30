​Гвардиола: «Мы проиграли не из-за судьи»

В субботу «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиола уступила «Вулверхэмптону» со счётом 1:2.

«Сегодня мы проиграли не из-за судьи», - такую фразу Гвардиолы приводит журналист Саймон Стоун в социальных сетях.

На сайте BBC приводится более широкий комментарий испанского топ-тренер.

«Поздравляю «Вулверхэмптон», они это заслужили. У нас были моменты, и мы с трудом справлялись с переходами, соперник играл очень хорошо.

Травмы? Бернарду Силва скоро вернётся, Стоунс скоро вернётся. Посмотрим, сколько игроков будут готовы к матчу Лиги чемпионов», - сказал Гвардиола.