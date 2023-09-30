«Эвертон» умудрился проиграть «Лутон Тауну»

«Эвертон» выглядел явно лучше соперников из «Лутон Таун» в матче седьмого тура Премьер-лиги, но результат был неважным для «ирисок». В середине первого тайма Карлтон Моррис головой пробил в перекладину, а Том Локьер добил мяч в сетку. Моррис вскоре и сам поразил ворота ударом с лета. Джеймс Гарнер запустил мяч в перекладину. После удара Абдулайе Дукуре добил Доминик Калверт-Льюинн - 1:2.

Гости впервые победили в АПЛ, набрали четыре очка и делят 16-е место с «Эвертоном».