«Эвертон» умудрился проиграть «Лутон Тауну»

«Эвертон» выглядел явно лучше соперников из «Лутон Таун» в матче седьмого тура Премьер-лиги, но результат был неважным для «ирисок». В середине первого тайма Карлтон Моррис головой пробил в перекладину, а Том Локьер добил мяч в сетку. Моррис вскоре и сам поразил ворота ударом с лета. Джеймс Гарнер запустил мяч в перекладину. После удара Абдулайе Дукуре добил Доминик Калверт-Льюинн - 1:2.
Гости впервые победили в АПЛ, набрали четыре очка и делят 16-е место с «Эвертоном».
Протокол игры
|24'Локьер Том (0:1)
|32'Моррис Карлтон (0:2)
|(1:2) Калверт-Льюин Доминик41'
Пикфорд Джордан•Янг Эшли78' (Паттерсон Нэйтан (78') •Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Гарнер Джеймс•Онана Амаду•Гуэйе Идрисса46' (Харрисон Джек (46') •Макнил Дуайт84' (Данджума Арно (84') •Дукуре Абдулай60' (Гомеш Бету (60') •Калверт-Льюин Доминик
Камински Томас•Бурк Рис46' (Андерсен Мадс (46') •Локьер Том56' (Менги Теден (56') •Бэлл Амари•Каборе Исса• 66'Доти Алфи83' (Вудроу Коули (83') •Раддок Пелли•Накамба Марвелус•Браун Джейкоб•Огбене Чидози•Моррис Карлтон78' (Адебайо Элайджа (78')
Запасные: Крул Тим•Джонсон Йосеф•Джайлз Райан•Чон Тахит•Берри Люк
30 сентября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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