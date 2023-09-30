«Арсенал» спокойно разгромил «Борнмут» и почти догнал лидера

В седьмом туре чемпионата Англии «Арсенал» гостил у «Борнмута», который пока никого не обыгрывал. После подачи Мартина Эдегора Жуан Жезус пробил головой в штангу, а Букайо Сака добавил мяч в сетку. В конце первого тайма Эдегор уже сам пробивал и с 11 метров уверенно развел мяч и голкипера по углам. После перерыва норвежца сбили в штрафной, Кай Хаверц бил пенальти, также точно - 0:3. В концовке Жезус оказался сам перед воротами и попал в голкипера. Бен Уайт на 90-й минуте поставил точку ударом головой - 0:4. Лондонцы всего в очке от лидера, а соперник упал в зону вылета.
Протокол игры
|17'Сака Букайо (0:1)
|44'Эдегор Мартин (0:2)
|53'Хаверц Кай (0:3)
|90'Уайт Бен (0:4)
Нето Мурара•Ааронс Макс•Забарный Илья•Сенеси Маркос•Керкез Милош83' (Смит Адам (83') •Биллинг Филип75' (Ротуэлл Джо (75') •Кук Льюис•Тавернер Маркус59' (Синистерра Луис (59') •Кристи Райан83' (Семеньо Антуан (83') •Клюйверт Джастин59' (Уттара Данго (59') •Соланке Доминик
Запасные: Брукс Дэвид•Мур Киффер•Ионуц Андрей Раду•Траоре Хамед
Райя Давид•Уайт Бен•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр69' (Нелсон Райс (69') •Эдегор Мартин•Райс Деклан81' (Смит-Роу Эмиль (81') •Хаверц Кай 33'81' (Жоржиньо II (81') •Сака Букайо76' (Виейра Фабиу (76') •Нкетиа Эдди69' (Томиясу Такэхиро (69') •Жезус Габриэл
30 сентября. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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