«Арсенал» спокойно разгромил «Борнмут» и почти догнал лидера

В седьмом туре чемпионата Англии «Арсенал» гостил у «Борнмута», который пока никого не обыгрывал. После подачи Мартина Эдегора Жуан Жезус пробил головой в штангу, а Букайо Сака добавил мяч в сетку. В конце первого тайма Эдегор уже сам пробивал и с 11 метров уверенно развел мяч и голкипера по углам. После перерыва норвежца сбили в штрафной, Кай Хаверц бил пенальти, также точно - 0:3. В концовке Жезус оказался сам перед воротами и попал в голкипера. Бен Уайт на 90-й минуте поставил точку ударом головой - 0:4. Лондонцы всего в очке от лидера, а соперник упал в зону вылета.