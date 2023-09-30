«Вест Хэм» не испытал проблем в игре с «Шеффилд Юнайтед»

Проигравший два матча подряд «Вест Хэм» в седьмом туре Премьер-лиги сражался против аутсайдеров из «Шеффилд Юнайтед». Джаррод Боуэн открыл счет на 24-й минуте. Еще до перерыва Томаш Соучек удвоил счет. Столичная команда уже седьмая в таблице, а вот противник с одним баллом делит последнюю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Боуэн Джаррод24'
|(2:0) Соучек Томаш37'
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Агер Наиф•Эмерсон Палмиери•Соучек Томаш•Альварес Эдсон 40'72' (Бенрахма Саид (72') •Боуэн Джаррод90' (Форнальс Пабло (90') •Уорд-Праус Джеймс•Пакета Лукас90' (Мавропанос Константинос (90') •Антонио Майкл72' (Кудус Мохаммед (72')
Фодеринхэм Уэсли•Ахмедходжич Анел•Иган Джон56' (Башам Крис (56') •Робинсон Джек•Богл Джейден79' (Брюстер Риан (79') •Хамер Густаво79' (Слимане Анис (79') •Винисиус Соуза•Макати Джон 32'70' (Дэвис Том (70') •Томас Люк•Макбарни Оливер•Арчер Камерон79' (Трасти Остон (79')
Запасные: Норвуд Оливер•Траоре Бени•Ларуси Яссер•Дэвис Адам
30 сентября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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