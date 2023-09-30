«Вест Хэм» не испытал проблем в игре с «Шеффилд Юнайтед»

Проигравший два матча подряд «Вест Хэм» в седьмом туре Премьер-лиги сражался против аутсайдеров из «Шеффилд Юнайтед». Джаррод Боуэн открыл счет на 24-й минуте. Еще до перерыва Томаш Соучек удвоил счет. Столичная команда уже седьмая в таблице, а вот противник с одним баллом делит последнюю строчку.