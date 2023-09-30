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«Ньюкасл» уверенно победил в матче с «Бёрнли»

30 Сентября 2023 • 18:58 Комментировать
Ньюкасл
2:0
Бёрнли
окончен

В седьмой игровой день чемпионата Англии «Ньюкасл» принимал «Бёрнли», представителя зоны вылета. Здесь была игра в одни ворота. На 14-й минуте Мигель Альмирон зарядил в цель из-за пределов штрафной. До перерыва Александр Исак и Эллиотт Андерсон могли отличиться. На 76-й минуте Исак добился своего, реализовав пенальти,  - 2:0. «Ньюкасл» выходит на восьмое место, а вот гостевая команда продолжает делить последнюю строчку.

Протокол игры  
Ньюкасл2:0Бёрнли
(1:0) Альмирон Мигель14'  
(2:0) Исак Александр76'  
Поуп НикТриппьер КиранЛасcеллс ДжамалШёр ФабианБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс БруноАндерсон Эллиот 64' (Жоэлинтон ( 64'Тонали Сандро 68') Альмирон Мигель 90' (Ливраменто Валентино ( 90') Исак Александр 90' (Мёрфи Джейкоб ( 90') Гордон Энтони  18'
Запасные: Таргетт МэттРитчи МэттХолл ЛьюисДамметт ПолДубравка Мартин
Траффорд ДжеймсРобертс Коннор II 88' (Витиньо Виктор II ( 88') Аль-Дахиль АминБейер Джордан  40'Тэйлор Чарли  53'Берге Сандер 88' (Зарури Анасс ( 88') Каллен ДжошКолеошо Лука 58' (Родригес Джей ( 58') Браунхилл ДжошРемзи Аарон 67' (Одоберт Уилсон ( 67') Амдуни Зеки  29' 58' (Ларсен Якоб-Бруун ( 58')
Запасные: Корк ДжекМурич АриянетНдайишимий МайкО'Ши Дара
30 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Ньюкасл Бёрнли
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