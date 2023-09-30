«Ньюкасл» уверенно победил в матче с «Бёрнли»

В седьмой игровой день чемпионата Англии «Ньюкасл» принимал «Бёрнли», представителя зоны вылета. Здесь была игра в одни ворота. На 14-й минуте Мигель Альмирон зарядил в цель из-за пределов штрафной. До перерыва Александр Исак и Эллиотт Андерсон могли отличиться. На 76-й минуте Исак добился своего, реализовав пенальти, - 2:0. «Ньюкасл» выходит на восьмое место, а вот гостевая команда продолжает делить последнюю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Альмирон Мигель14'
|(2:0) Исак Александр76'
Поуп Ник•Триппьер Киран•Ласcеллс Джамал•Шёр Фабиан•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Андерсон Эллиот64' (Жоэлинтон (64'•Тонали Сандро68') •Альмирон Мигель90' (Ливраменто Валентино (90') •Исак Александр90' (Мёрфи Джейкоб (90') •Гордон Энтони 18'
Траффорд Джеймс•Робертс Коннор II88' (Витиньо Виктор II (88') •Аль-Дахиль Амин•Бейер Джордан• 40'Тэйлор Чарли• 53'Берге Сандер88' (Зарури Анасс (88') •Каллен Джош•Колеошо Лука58' (Родригес Джей (58') •Браунхилл Джош•Ремзи Аарон67' (Одоберт Уилсон (67') •Амдуни Зеки 29'58' (Ларсен Якоб-Бруун (58')
Запасные: Корк Джек•Мурич Ариянет•Ндайишимий Майк•О'Ши Дара
30 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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