«Ньюкасл» уверенно победил в матче с «Бёрнли»

В седьмой игровой день чемпионата Англии «Ньюкасл» принимал «Бёрнли», представителя зоны вылета. Здесь была игра в одни ворота. На 14-й минуте Мигель Альмирон зарядил в цель из-за пределов штрафной. До перерыва Александр Исак и Эллиотт Андерсон могли отличиться. На 76-й минуте Исак добился своего, реализовав пенальти, - 2:0. «Ньюкасл» выходит на восьмое место, а вот гостевая команда продолжает делить последнюю строчку.