«Волки» покусали команду Гвардиолы: «Манчестер Сити» проиграл второй раз подряд и впервые в АПЛ

«Манчестер Сити» в седьмом туре Английской премьер-лиги поехал в гости к «Вулверхэмптону».

В шести первых турах чемпионата Англии «Манчестер Сити» не потерял ни одного очка. «Небесно-голубые» стали единственной командой Премьер-лиги, показавшей стопроцентный результат на данном отрезке сезона. В турнирной таблице они опережали «Ливерпуль» на два очка.

«Вулверхэмптон» подходил к отчётной встрече вне зоны вылета, но близко к ней. Подопечные Гари О'Нила находились на шестнадцатом месте с четырьмя очками, имея в своём бэкграунде одну победу, одну ничью и четыре поражения в АПЛ.

На минувшей рабочей неделе и «Манчестер Сити», и «Вулверхэмптон» вылетели из Кубка английской лиги. «Небесно-голубые» несолоно хлебавши съездили к «Ньюкаслу», а «бродяги» потерпели поражение от команды «Ипсвич Таун», выступающей в Чемпионшипе.

Манкунианцы по-обычному взяли мяч под свой контроль, но сделали недостаточно для того, чтобы открыть счёт в противостоянии с «волками». Не удалось забить на пятой минуте Холанну – защитник хозяев опередил Эрлинга, которому выкатывал слева поперечный пас Нуньеш.

Тринадцатая минута стала несчастливой для «Манчестер Сити», а для «Вулверхэмптона», наоборот, счастливой. Команда Гвардиолы забила автогол в контратаке соперника. Нету прострелил с правой стороны, и Рубен Диаш в подкате срезал мяч в рамку створа Эдерсона (1:0).

Гости за первый тайм нанесли более десяти ударом по чужим воротам, но очень редко попадали в створ. Таким образом, «бродяги» сохранили минимальный победный счёт по итогам первого тайма. «Сити» нужно было делать какие-то выводы до наступления второй половины встречи.

Недотянули «волки» до отметки в час игры, не пропустив в свои ворота. Жоао Гомес сфолил перед своей штрафной против вышедшего в перерыве на замену Бобба. Со стандартного положения Хулиан Альварес прямым ударом положил мяч в левый угол (1:1).

На 66-й минуте определялось, чьи ворота примут в себя следующий гол. Фоден направлял мяч мимо Са, однако с ленточки мяч вынес защитник. И далее – голевая атака хозяев. Семеду сделал доставку слева, удар Хвана накрыл Диаш, после чего Хван отличился с передачи Куньи (2:1).

Отыграться во второй раз у «Ман Сити» уже не получилось. «Вулверхэмптон» достоял в защите до конца, и команда Гвардиолы проиграла впервые в нынешнем сезоне АПЛ, открыв дорогу на первое место для «Ливерпуля», который вот-вот сыграет с «Тоттенхэмом».

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Мерсисайдцы возглавят турнирную таблицу АПЛ, если одержат победу над «шпорами». Что касается «Манчестер Сити», то, встречаясь в ближайшую среду в гостях с «РБ Лейпцигом», «небесно-голубые» постараются не проиграть третий матч подряд во всех турнирах.

Кирилл Иванцов