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«МЮ» проиграл ещё и «Кристал Пэлас»

30 Сентября 2023 • 18:55 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
0:1
Кристал Пэлас
окончен

«МЮ» продолжает удивлять своих болельщиков обилием поражений. Сегодня «красные дьяволы» доминировали в домашнем поединке против «Кристал Пэлас», но на счете это не сказалось. Рафаэль Варан имел первый момент и головой пробил рядом с правой штангой. На 25-й минуте у гостей не прошла подача, на Йоаким Андерсен был первым на подборе и зарядил точку в девятку - 0:1. Каземиро мог сравнивать счет, но после навеса головой не попал всё же в створ. Маркус Рэшфорд стрелял с линии штрафной под перекладину - спасение вратаря. Команда Эрика тен Хага 10-я с 9 очками в активе. Противник расположился на одну строчку выше.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед0:1Кристал Пэлас
  25'Андерсен Йоаким (0:1)
Онана АндреДалот ДиогуВаран Рафаэль 89' (Магуайр Гарри ( 89') Линделоф Виктор 88' (Ван де Бек Донни ( 88') Амрабат Софьян  79'Каземиро Карлос  10'Маунт Мэйсон  77' 77' (Марсьяль Антони ( 77') Пельистри Факундо 61' (Гарначо Алехандро ( 61') Фернандеш БрунуРэшфорд Маркус 77' (Эриксен Кристиан ( 77') Хёйлунн Расмус
Запасные: Межбри ХаннибалЭванс ДжонниМактоминай СкоттБайиндыр Алтай
Джонстон СэмУорд Джоэл  45'Андерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикДукуре ШейкХьюз Уилл  32'Айю ДжорданШлупп Джеффри 78' (Ридевальд Жайро ( 78') Эзе Эберечи 88' (Ричардс Крис ( 88') Матета Жан-Филипп
Запасные: Рак-Сакьи ДжесуранХолдинг РобМэттьюз РемиОзо ДэвидОла-Адебоми АдемолаЭбиовей МалколмКлайн Натаниэль
30 сентября. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
30 Сентября 2023 в 19:05
ну. а теперь шалтай - болтаю кто виноват?) команда превратилась в руины...
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