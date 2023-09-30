«МЮ» проиграл ещё и «Кристал Пэлас»

«МЮ» продолжает удивлять своих болельщиков обилием поражений. Сегодня «красные дьяволы» доминировали в домашнем поединке против «Кристал Пэлас», но на счете это не сказалось. Рафаэль Варан имел первый момент и головой пробил рядом с правой штангой. На 25-й минуте у гостей не прошла подача, на Йоаким Андерсен был первым на подборе и зарядил точку в девятку - 0:1. Каземиро мог сравнивать счет, но после навеса головой не попал всё же в створ. Маркус Рэшфорд стрелял с линии штрафной под перекладину - спасение вратаря. Команда Эрика тен Хага 10-я с 9 очками в активе. Противник расположился на одну строчку выше.