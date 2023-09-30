«МЮ» проиграл ещё и «Кристал Пэлас»

«МЮ» продолжает удивлять своих болельщиков обилием поражений. Сегодня «красные дьяволы» доминировали в домашнем поединке против «Кристал Пэлас», но на счете это не сказалось. Рафаэль Варан имел первый момент и головой пробил рядом с правой штангой. На 25-й минуте у гостей не прошла подача, на Йоаким Андерсен был первым на подборе и зарядил точку в девятку - 0:1. Каземиро мог сравнивать счет, но после навеса головой не попал всё же в створ. Маркус Рэшфорд стрелял с линии штрафной под перекладину - спасение вратаря. Команда Эрика тен Хага 10-я с 9 очками в активе. Противник расположился на одну строчку выше.
Протокол игры
|25'Андерсен Йоаким (0:1)
Онана Андре•Далот Диогу•Варан Рафаэль89' (Магуайр Гарри (89') •Линделоф Виктор88' (Ван де Бек Донни (88') •Амрабат Софьян• 79'Каземиро Карлос• 10'Маунт Мэйсон 77'77' (Марсьяль Антони (77') •Пельистри Факундо61' (Гарначо Алехандро (61') •Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус77' (Эриксен Кристиан (77') •Хёйлунн Расмус
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл• 45'Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк•Хьюз Уилл• 32'Айю Джордан•Шлупп Джеффри78' (Ридевальд Жайро (78') •Эзе Эберечи88' (Ричардс Крис (88') •Матета Жан-Филипп
30 сентября. Стадион "Олд Траффорд".
Бан пользователя