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У тен Хага опять проблемы: «Кристал Пэлас» взял реванш у «Манчестер Юнайтед» за поражение в Кубке лиги

30 Сентября 2023 • 18:53 Комментировать (6)
Манчестер Юнайтед
0:1
Кристал Пэлас
окончен

«Манчестер Юнайтед» в туре Английской премьер-лиги довелось играть с «Кристал Пэлас».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед0:1Кристал Пэлас
  25'Андерсен Йоаким (0:1)
Онана АндреДалот ДиогуВаран Рафаэль 89' (Магуайр Гарри ( 89') Линделоф Виктор 88' (Ван де Бек Донни ( 88') Амрабат Софьян  79'Каземиро Карлос  10'Маунт Мэйсон  77' 77' (Марсьяль Антони ( 77') Пельистри Факундо 61' (Гарначо Алехандро ( 61') Фернандеш БрунуРэшфорд Маркус 77' (Эриксен Кристиан ( 77') Хёйлунн Расмус
Запасные: Межбри ХаннибалЭванс ДжонниМактоминай СкоттБайиндыр Алтай
Джонстон СэмУорд Джоэл  45'Андерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикДукуре ШейкХьюз Уилл  32'Айю ДжорданШлупп Джеффри 78' (Ридевальд Жайро ( 78') Эзе Эберечи 88' (Ричардс Крис ( 88') Матета Жан-Филипп
Запасные: Рак-Сакьи ДжесуранХолдинг РобМэттьюз РемиОзо ДэвидОла-Адебоми АдемолаЭбиовей МалколмКлайн Натаниэль
30 сентября. Стадион "Олд Траффорд".

«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» встречались на «Олд Траффорд» второй раз за пять дней. Сначала это произошло под эгидой Кубка английской лиги, и там манкунианцы одержали уверенную победу 3:0. Теперь же календарь свёл эти команды в рамках Английской премьер-лиги.

В турнирной таблице чемпионата Англии команды накануне отчётного матча обнаружились на смежных местах. «Красные дьяволы» занимали девятую строчку с девятью очками. Негусто для команды такого уровня. «Стекольщики» шли на десятой позиции с восемью баллами.

По сравнению с кубковой историей в игре чемпионата события стали развиваться иначе. На двенадцатой минуте хозяева могли открывать счёт, Хёйлунн уже проткнул мяч мимо Джонстона по направлению к створу, однако Митчелл в отчаянном подкате не пустил его за ленточку.

В середине тайма как раз стало можно уже сказать, что игра пошла по другому сценарию, чем во вторник. «Пэлас» заработал штрафной удар на правом фланге, Эзе его исполнил, а из левой части штрафной площади Андерсен влёт отправил мяч под противоположную девятку (0:1).

Каземиро был тем, кто мог отыграть для «МЮ» пропущенный гол в первом тайме. После скидки Далота он с приличной дистанции направил мяч низом левее створа, а после подачи углового с правого фланга не попал вторым этажом в ворота на ближней штанге.

В районе часа игры дальний удар Рэшфорда вытащил из-под перекладины Джонстон. Арбитр не назначил пенальти в ворота гостей, когда мяч отскочил от газона в руку Уорду в пределах штрафной площади «Кристал Пэлас». Естественно, «красные дьяволы» были недовольны.

Старались манчестерцы уйти от домашнего поражения, и иной раз «орлы» чуть ли не забивали автогол, но мяч никак не хотел проложить себе путь в ворота Джонстона. Таким образом, «Кристал Пэлас» взял реванш у «Ман Юнайтед» за поражение на «Олд Траффорд» в Кубке лиги.

На тен Хага опять выльется поток критики – всё-таки от «МЮ» ждут явно не поражения дома от «Кристал Пэлас», после которого «стекольщики» обходят «красных дьяволов» в таблице. Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник в Лиге чемпионов против «Галатасарая».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
30 Сентября 2023 в 19:15
Чую. грядет эпическая битва между МЮ и Челси - за привилегию быть ниже в таблице) дожили...
CELTIC FROST
30 Сентября 2023 в 19:09
полный Сарай. причем. без Галата./ походу. ждем продолжения этой "суперсерии"
snk6565
30 Сентября 2023 в 19:04
Тренерский "гений" и "прекрасное" судейство привели к закономерному результату...даже обсуждать не хочется...каждый раз одно и то же, Рэш с Бруну давно должны сидеть на банке...два дебила, других слов нет...хотя дебил на самом деле один...на бровке ходит, лысиной отсвечивает...слов нет
CELTIC FROST
30 Сентября 2023 в 19:18
Сегодня пересматривал обзоры ЛЧ 2018-2019. По ним Хаг кажется этаким недоГвардиолой) Возможно. в Барсе у него бы и пошло. А тут - увы...
snk6565
30 Сентября 2023 в 19:26
Ощещение такое, что в то время он возомнил о себе и просто перестал развиваться, а клуб с именами и не колхозный чемпионат опустили его на то место, которого он достоин
InterSan
30 Сентября 2023 в 18:57
Слишком долго М.Ю. ищет свою игру.
Приобретения, пока, не дают результата.
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