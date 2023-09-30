У тен Хага опять проблемы: «Кристал Пэлас» взял реванш у «Манчестер Юнайтед» за поражение в Кубке лиги

«Манчестер Юнайтед» в туре Английской премьер-лиги довелось играть с «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» встречались на «Олд Траффорд» второй раз за пять дней. Сначала это произошло под эгидой Кубка английской лиги, и там манкунианцы одержали уверенную победу 3:0. Теперь же календарь свёл эти команды в рамках Английской премьер-лиги.

В турнирной таблице чемпионата Англии команды накануне отчётного матча обнаружились на смежных местах. «Красные дьяволы» занимали девятую строчку с девятью очками. Негусто для команды такого уровня. «Стекольщики» шли на десятой позиции с восемью баллами.

По сравнению с кубковой историей в игре чемпионата события стали развиваться иначе. На двенадцатой минуте хозяева могли открывать счёт, Хёйлунн уже проткнул мяч мимо Джонстона по направлению к створу, однако Митчелл в отчаянном подкате не пустил его за ленточку.

В середине тайма как раз стало можно уже сказать, что игра пошла по другому сценарию, чем во вторник. «Пэлас» заработал штрафной удар на правом фланге, Эзе его исполнил, а из левой части штрафной площади Андерсен влёт отправил мяч под противоположную девятку (0:1).

Каземиро был тем, кто мог отыграть для «МЮ» пропущенный гол в первом тайме. После скидки Далота он с приличной дистанции направил мяч низом левее створа, а после подачи углового с правого фланга не попал вторым этажом в ворота на ближней штанге.

В районе часа игры дальний удар Рэшфорда вытащил из-под перекладины Джонстон. Арбитр не назначил пенальти в ворота гостей, когда мяч отскочил от газона в руку Уорду в пределах штрафной площади «Кристал Пэлас». Естественно, «красные дьяволы» были недовольны.

Старались манчестерцы уйти от домашнего поражения, и иной раз «орлы» чуть ли не забивали автогол, но мяч никак не хотел проложить себе путь в ворота Джонстона. Таким образом, «Кристал Пэлас» взял реванш у «Ман Юнайтед» за поражение на «Олд Траффорд» в Кубке лиги.

На тен Хага опять выльется поток критики – всё-таки от «МЮ» ждут явно не поражения дома от «Кристал Пэлас», после которого «стекольщики» обходят «красных дьяволов» в таблице. Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник в Лиге чемпионов против «Галатасарая».

Кирилл Иванцов