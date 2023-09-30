«Вулверхэмптон» выиграл в первом тайме у «Манчестер Сити» без единого удара в створ

Сегодня, 30 сентября, «Вулверхэмптон» принимает на своём поле «Манчестер Сити» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу «волков». Однако хозяева ни разу не пробили в створ ворот за 45 минут матча и лишь однажды нанесли удар в сторону ворот соперника. Дело в том, что на 13-й минуте защитник «горожан» Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота, оформив автогол.

Встреча «Вулверхэмптона» и «Манчестер Сити» продолжается в эти минуты. Пока счет 1:0 в пользу команды Гари О’Нила. За всеми событиями поединка можно следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.