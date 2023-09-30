Хаверц забил дебютный гол за «Арсенал»

10 игр во всех турнирах потребовалось летнему дорогостоящему новичку «Арсенала» Каю Хаверцу, чтобы забить первый гол за «канониров». Это случилось в сегодняшнем матче лондонцев против «Борнмута» в рамках седьмого тура Английской премьер-лиги.

На 51-й минуте «канониры» заработали 11-метровый удар, после решения партнёров по команде к мячу подошёл Хаверц и пробил низом в левый угол ворот без шансов для Нето. В итоге немец своим выстрелом довёл счёт до разгромного – 3:0.

Напомним, что ранее Хаверц сыграл за «канониров» в шести матчах АПЛ и по одному в рамках Кубка лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов УЕФА.

Текстовую трансляцию поединка «Борнмута» и «Арсенала» проводит LiveResult.ru.