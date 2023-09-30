Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лебёф: Лучшая позиция Хаверца – в запасе «Арсенала», там он никому не мешает

30 Сентября 2023 • 18:03 Комментировать

Бывший игрок сборной Франции Франк Лебёф высказался о Кае Хаверце, который летом пополнил состав лондонского «Арсенала».

«Лучшая позиция для Хаверца? Возможно, сейчас это позиция на скамейке запасных, потому что там он никому не мешает.

Позиция Хаверца влияет на других полузащитников. Теряется баланс, потому что Хаверц и Эдегор играют почти на одной линии», - сказал Лебёф ESPN.

«Думаю, со стороны Артеты было ошибкой подписывать Хаверца. Я не вижу для него подходящей позиции на поле», - добавил француз.

В субботу «Арсенал» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Брайтона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Франк Лебёф Кай Хаверц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон Брайтон
6
1
2.60 3.95 2.60
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
2
1
6.00 4.90 1.52
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Лутон Таун Лутон Таун
1
2
1.71 3.70 5.60
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Бёрнли Бёрнли
2
0
1.36 5.00 10.00
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2
0
1.54 4.50 6.20
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
1
1.51 0.00 0.00
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Арсенал Арсенал
0
4
6.40 0.00 0.00
Видео
17 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
0
0
2.90 4.20 2.24
Видео
01.10.23 в 16:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брентфорд Брентфорд
3.10 3.40 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
19:05 · Англия. Премьер-лига
Три команды ещё не терпели поражений в текущем сезоне АПЛ 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» умудрился проиграть «Лутон Тауну»
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» спокойно разгромил «Борнмут» и почти догнал лидера
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не испытал проблем в игре с «Шеффилд Юнайтед»
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» уверенно победил в матче с «Бёрнли»
18:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» проиграл ещё и «Кристал Пэлас» 1
18:36 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву
18:19 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» выиграл в первом тайме у «Манчестер Сити» без единого удара в створ
18:19 · Англия. Премьер-лига
Хаверц забил дебютный гол за «Арсенал»
18:03 · Англия. Премьер-лига
​Лебёф: Лучшая позиция Хаверца – в запасе «Арсенала», там он никому не мешает
17:55 · Англия. Премьер-лига
Почему Гвардиола пропускает матч с «Вулверхэмптоном» 1
17:07 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может подписать топ-защитника за 80 млн евро слухи
16:50 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс оформил второй хет-трик за месяц
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» жестоко прошлась по лидерским амбициям «Брайтона»
Все новости
Рекомендуем