​Лебёф: Лучшая позиция Хаверца – в запасе «Арсенала», там он никому не мешает

Бывший игрок сборной Франции Франк Лебёф высказался о Кае Хаверце, который летом пополнил состав лондонского «Арсенала».

«Лучшая позиция для Хаверца? Возможно, сейчас это позиция на скамейке запасных, потому что там он никому не мешает.

Позиция Хаверца влияет на других полузащитников. Теряется баланс, потому что Хаверц и Эдегор играют почти на одной линии», - сказал Лебёф ESPN.

«Думаю, со стороны Артеты было ошибкой подписывать Хаверца. Я не вижу для него подходящей позиции на поле», - добавил француз.

В субботу «Арсенал» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Брайтона».