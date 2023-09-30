Почему Гвардиола пропускает матч с «Вулверхэмптоном»

В субботу «Манчестер Сити» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». На тренерской скамейке «горожан» отсутствует главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Дело в том, что на неделе испанец получил жёлтую карточку в игре Кубка лиги против «Ньюкасла». Для Гвардиолы это предупреждение было третьим во внутренних турнирах сезона, и теперь он должен отбыть дисквалификацию.

Ранее в Англии тренеры и представители штаба получали дисквалификацию после четвёртой карточки. В этом сезоне правила изменились, и дисквалификация наступает после трёх предупреждений.

Следить за матчем «Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции.