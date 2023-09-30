«Манчестер Юнайтед» строит планы по укреплению оборонительной линии команды. Как сообщает TodoFichaes, гранд Премьер-лиги может подписать Маттейса де Лигта из «Баварии». Нидерландец получает мало игрового времени в мюнхенской команде, поскольку Томас Тухель предпочитает в центре обороны использовать связку Дайо Упамекано – Ким Мин Джэ. Учитывая ситуацию, де Лигт может сменить клуб.

Отмечается, что стоимость трансфера де Лигта из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» может составить около 80 миллионов евро. Впрочем, формула сделки может предусматривать включение в неё других игроков.

Стоит сказать, что тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ранее работал с Маттейсом де Лигтом в «Аяксе».