Уоткинс оформил второй хет-трик за месяц

30 сентября «Астон Вилла» разгромила на своём поле «Брайтон» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 6:1.

Автором трех голов стал нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. По одному мячу забили Джакоб Рамси и Дуглас Соарес. Помимо этого, Первис Эступиньян забил автогол.

Стоит отметить, что для 27-летнего Уоткинса этот хет-трик стал лишь вторым в карьере в Английской премьер-лиге. Первый раз он забил три гола за одну игру в октябре 2020 года в ворота «Ливерпуля» (7:2).

Однако добавим, что в текущем сезоне форвард оформил уже второй хет-трик. Ранее он забил три мяча в матче квалификационного раунда Лиги конференций в ворота шотландского клуба «Хиберниан» (5:0).