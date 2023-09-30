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Уоткинс оформил второй хет-трик за месяц

30 Сентября 2023 • 16:50 Комментировать
Астон Вилла
6:1
Брайтон
окончен

30 сентября «Астон Вилла» разгромила на своём поле «Брайтон» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 6:1.

Автором трех голов стал нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. По одному мячу забили Джакоб Рамси и Дуглас Соарес. Помимо этого, Первис Эступиньян забил автогол.

Стоит отметить, что для 27-летнего Уоткинса этот хет-трик стал лишь  вторым в карьере в Английской премьер-лиге. Первый раз он забил три гола за одну игру в октябре 2020 года в ворота «Ливерпуля» (7:2).

Однако добавим, что в текущем сезоне форвард оформил уже второй хет-трик. Ранее он забил три мяча в матче квалификационного раунда Лиги конференций в ворота шотландского клуба «Хиберниан» (5:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Олли Уоткинс
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