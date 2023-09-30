«Астон Вилла» жестоко прошлась по лидерским амбициям «Брайтона»

Шикарно стартовавший «Брайтон» мог настичь на вершине «Манчестер Сити» в случае победы над «Астон Виллой» в матче седьмого тура Премьер-лиги. Вот только бирмингемцы резко начали игру и добились большого перевеса. Мэтти Кэш и Олли Уоткинс разыграли мяч до верного на 14-й минуте. Вскоре состоялся дубль Уоткинса. На 26-й минуте мяч оказался в сетке ворот гостей от Первиса Эступиньяна - 3:0. Второй тайм прошел при доминировании гостей, и Ансу Фати быстро отыграл один гол на добивании. Уоткинс вновь сделал счет разгромным в середине тайма - 4:1. В концовке Джакоб Рамси забил пятый гол дальней попыткой, а в компенсированное время получился и шестой мяч - 6:1.

Соперники набрали по 15 очков и делят третье место.