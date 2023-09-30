«Астон Вилла» жестоко прошлась по лидерским амбициям «Брайтона»

Шикарно стартовавший «Брайтон» мог настичь на вершине «Манчестер Сити» в случае победы над «Астон Виллой» в матче седьмого тура Премьер-лиги. Вот только бирмингемцы резко начали игру и добились большого перевеса. Мэтти Кэш и Олли Уоткинс разыграли мяч до верного на 14-й минуте. Вскоре состоялся дубль Уоткинса. На 26-й минуте мяч оказался в сетке ворот гостей от Первиса Эступиньяна - 3:0. Второй тайм прошел при доминировании гостей, и Ансу Фати быстро отыграл один гол на добивании. Уоткинс вновь сделал счет разгромным в середине тайма - 4:1. В концовке Джакоб Рамси забил пятый гол дальней попыткой, а в компенсированное время получился и шестой мяч - 6:1.
Соперники набрали по 15 очков и делят третье место.
Протокол игры
|(1:0) Уоткинс Олли14'
|(2:0) Уоткинс Олли21'
|(3:0) Эступиньян Первис26'
|50'Фати Ансу (3:1)
|(4:1) Уоткинс Олли65'
|(5:1) Рамси Джакоб85'
|(6:1) Соарес Дуглас90'
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Конса Эзри• 57'Торрес Пау II•Динь Люка• 32'Макгинн Джон•Камара Бубакар I90' (Тилеманс Юри (90') •Соарес Дуглас• 7'Дзаньоло Николо57' (Рамси Джакоб (57') •Диаби Мусса79' (Дуран Джон (79') • 90'Уоткинс Олли
Стил Джейсон•Вельтман Йоел•Уэбстер Адам•Данк Льюис• 79'Эступиньян Первис46' (Лемпти Тарик (46') •Марч Соломон62' (Саймон Адингра (62') •Хиншелвуд Джек87' (Балеба Карлос (87') •Гилмор Билли•Митома Каору• 84'Уэлбек Данни 39'46' (Педро Жоао (46') •Фергюсон Эван46' (Фати Ансу (46') 72'
30 сентября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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