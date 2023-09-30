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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» жестоко прошлась по лидерским амбициям «Брайтона»

30 Сентября 2023 • 16:32 Комментировать
Астон Вилла
6:1
Брайтон
окончен

Шикарно стартовавший «Брайтон» мог настичь на вершине «Манчестер Сити» в случае победы над «Астон Виллой» в матче седьмого тура Премьер-лиги. Вот только бирмингемцы резко начали игру и добились большого перевеса. Мэтти Кэш и Олли Уоткинс разыграли мяч до верного на 14-й минуте. Вскоре состоялся дубль Уоткинса. На 26-й минуте мяч оказался в сетке ворот гостей от Первиса Эступиньяна - 3:0. Второй тайм прошел при доминировании гостей, и Ансу Фати быстро отыграл один гол на добивании. Уоткинс вновь сделал счет разгромным в середине тайма - 4:1. В концовке Джакоб Рамси забил пятый гол дальней попыткой, а в компенсированное время получился и шестой мяч - 6:1.

Соперники набрали по 15 очков и делят третье место.

Протокол игры  
Астон Вилла6:1Брайтон
(1:0) Уоткинс Олли14'  
(2:0) Уоткинс Олли21'  
(3:0) Эступиньян Первис26'  
  50'Фати Ансу (3:1)
(4:1) Уоткинс Олли65'  
(5:1) Рамси Джакоб85'  
(6:1) Соарес Дуглас90'  
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса Эзри  57'Торрес Пау IIДинь Люка  32'Макгинн ДжонКамара Бубакар I 90' (Тилеманс Юри ( 90') Соарес Дуглас  7'Дзаньоло Николо 57' (Рамси Джакоб ( 57') Диаби Мусса 79' (Дуран Джон ( 79'  90') Уоткинс Олли
Запасные: Карлос Диего СантосЛенгле КлеманОльсен РобинЧамберс КалумДендонкер ЛеандерТраоре Бертран
Стил ДжейсонВельтман ЙоелУэбстер АдамДанк Льюис  79'Эступиньян Первис 46' (Лемпти Тарик ( 46') Марч Соломон 62' (Саймон Адингра ( 62') Хиншелвуд Джек 87' (Балеба Карлос ( 87') Гилмор БиллиМитома Каору  84'Уэлбек Данни  39' 46' (Педро Жоао ( 46') Фергюсон Эван 46' (Фати Ансу ( 46'  72')
Запасные: Роша Игор IIВан Хекке Ян-ПольДауд МахмудВербрюгген Барт
30 сентября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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