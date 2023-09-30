​«Арсенал» выбрал состав на игру против «Борнмута»

В седьмом туре чемпионата Англии «Арсенал» будет играть против «Борнмута» на выезде. Наставник лондонской команды Микель Артета решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Жезус, Нкетиа.

Стоит отметить возвращение в строй Деклана Райса. В прошлом матче против «Тоттенхэма» его заменили из-за дискомфорта.

Матч Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Арсеналом» начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.