​Рэшфорд и Хёйлунн – в составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Кристал Пэлас»

В субботу «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Кристал Пэлас» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Онана, Далот, Варан, Линделоф, Амрабат, Бруну Фернандеш, Маунт, Каземиро, Пельистри, Рэшфорд, Хёйлунн.

Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.