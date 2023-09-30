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​Рэшфорд и Хёйлунн – в составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Кристал Пэлас»

30 Сентября 2023 • 16:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Кристал Пэлас
1 1.60 X 4.20 2 5.70
перерыв

В субботу «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Кристал Пэлас» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Онана, Далот, Варан, Линделоф, Амрабат, Бруну Фернандеш, Маунт, Каземиро, Пельистри, Рэшфорд, Хёйлунн.

Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. 

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Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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