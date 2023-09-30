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​Гвардиола выбрал состав «Манчестер Сити» на игру с «Вулверхэмптоном»

30 Сентября 2023 • 16:05 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
1 10.50 X 5.70 2 1.30
Через 0 ч. 34 мин.

В субботу «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч против «Вулверхэмптона» в рамках седьмого тура Премьер-лиги Англии. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Аке, Ковачич, Нунес, Фоден, Доку, Альварес, Холанн.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что в этом чемпионате Англии «Манчестер Сити» ещё не терял очки. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла все шесть прошедших игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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