​Гвардиола высказался насчёт обвинений в адрес «Барселоны»

«Барселону» обвинили во взяточничестве, и теперь клубу грозят серьёзные санкции. Комментарий на этот счёт дал бывший тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Давайте подождём и посмотрим, пусть справедливый процесс запустится. Я никогда не видел, чтобы «Барселона» платила судьям для получения выгоды. Я этого не видел и не читал об этом. Вот почему я хочу подождать, прежде чем высказывать своё мнение.

В чём я уверен, так это в том, что «Барселона» побеждала потому, что она была лучше соперников. А когда так не было, команда не выигрывала. Но справедливость решит, что же произошло на самом деле», - сказал Гвардиола журналистам.

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