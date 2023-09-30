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Почеттино выбрал звезду в атаку для «Челси»

30 Сентября 2023 • 15:42 Комментировать

«Челси» очень мало забивает. Учитывая катастрофическую ситуацию в атаке, лондонский клуб строит планы по усилению линии нападения. Как сообщает TodoFichaes, главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино очень хочет видеть на острие Душана Влаховича. Серб может быть заинтересован в уходе из «Ювентуса», но его трансфер будет довольно дорогим, предполагаемая сумма составит в районе 80 миллионов евро.

Есть у «Челси» и другие варианты. В этом списке находятся Альваро Мората («Атлетико») и Виктор Осимхен («Наполи»).

Ближайший матч «Челси» проведёт 2 октября – против «Фулхэма».

​Статистика показывает, насколько ужасен «Челси» в атаке

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Альваро Мората Маурисио Почеттино Душан Влахович Виктор Осимхен
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