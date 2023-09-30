​Салиба: «Если бы не моя травма, «Арсенал» мог бы стать чемпионом»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба считает, что если бы весной он не получил травму, то команда могла бы стать чемпионом Англии.

Стоит сказать, что «Арсенал» долгое время претендовал на титул Премьер-лиги, но ближе к финишу турнирной дистанции «сдулся». Салиба травмировался в марте и не играл до конца сезона.

«Если бы не моя травма, «Арсенал» мог бы стать чемпионом», - сказал Салиба в интервью Telefoot, полная версия которого выйдет в воскресенье.

В субботу вечером «Арсенал» сыграет против «Борнмута». Не пропустите текстовую трансляцию, которую проведёт портал LiveResult.